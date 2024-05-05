الاحتلال يقتل 5 فلسطينيين بالضفة

المصدر: طولكرم - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خمسة فلسطينيين، خلال مداهمة ليلية في بلدة دير الغصون القريبة من مدينة طولكرم بالضفة الغربية المحتلة، وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إنها حددت هوية أربعة من القتلى، الذين سقطوا خلال مداهمة البلدة.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) ومراسل لـ«رويترز» في الموقع أن القوات الإسرائيلية أخذت جثث بعض القتلى، وقال الجيش الإسرائيلي إن فرداً في وحدة خاصة في الشرطة أصيب في العملية، ونقل إلى المستشفى. وأضاف: إن القوات ردت باستخدام الذخيرة الحية، والصواريخ المحمولة على الكتف، بعد إطلاق النار عليها.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل خمسة مسلحين في عملية شملت محاصرته مبنى لاثنتي عشرة ساعة في البلدة، وأصيب خلالها جندي إسرائيلي. وشاهد مصور في وكالة «فرانس برس» قوة إسرائيلية كبيرة تغلق الشوارع المحيطة بالمبنى المستهدف، فيما تقوم جرافة بهدمه.

وقال الجيش في بيان: قامت القوات الإسرائيلية «بمحاصرة مبنى»، وبعد «تعرضها لإطلاق النار ردت قوات الأمن» لا سيما بإطلاق صواريخ، وتابع «استهدفت طائرة مسيّرة تابعة للجيش المبنى، وأصابته مرتين، فيما عملت وحدات الهندسة على تدميره».

وتشير سجلات وزارة الصحة الفلسطينية إلى مقتل 492 فلسطينياً على أيدي قوات الاحتلال أو المستوطنين في الضفة والقدس الشرقية، منذ 7 أكتوبر.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز