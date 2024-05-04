«أونروا»: 37 طفلاً يفقدون أمهاتهم كل يوم في غزة

المصدر: غزة - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» أمس، أن هناك 37 طفلاً في غزة يفقدون أمهاتهم كل يوم، واصفة الأوضاع في القطاع المنكوب بأنها «مروعة».

وذكرت الوكالة الأممية في حسابها على منصة «إكس» أن ما يزيد على عشرة آلاف امرأة قُتلن في غزة، بينما أصيبت 19 ألف امرأة أخرى، جراء الحرب المستمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت: «الأوضاع مروعة، فما يربو على 155 ألف امرأة حبلى أو مرضع يواجهن صعوبة بالغة في الحصول على المياه، ومستلزمات النظافة الصحية».

وأفاد شهود في غزة، أمس، بمقتل 14 شخصاً، بينهم أربعة أطفال جراء استهداف إسرائيلي لمنزل مأهول بالسكان شمال مدينة رفح، وسط قصف مدفعي متواصل تجاه الأحياء الشرقية للمدينة.

وأضافوا أن القصف المدفعي العنيف يطال مخيم البريج بالمحافظة الوسطى، كما نفذت سلسلة غارات جوية متفرقة تجاه بلدات ومخيمات وسط القطاع، أدت لإصابة عدد من الفلسطينيين.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 34 ألفاً و622 قتيلاً و77 ألفاً و867 مصاباً.

وتابعت الوزارة أن الجيش الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 26 قتيلاً و51 مصاباً خلال الساعات الأخيرة، وأردفت: «ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز