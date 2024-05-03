الاتحاد الأوروبي يدعم لبنان بمليار يورو

المصدر: بيروت - وفاء عواد

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أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين من بيروت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعماً «لاستقرار» لبنان، معوّلة على «تعاون» السلطات لمكافحة عمليات تهريب اللاجئين التي شهدت ازدياداً في الآونة الأخيرة باتجاه قبرص. فيما قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي «لن نقبل أن نصبح وطناً بديلاً».

وتأتي زيارة المسؤولة الأوروبية برفقة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس إلى بيروت، في وقت أعادت نيقوسيا في الفترة الأخيرة قوارب مهاجرين انطلقت بصورة غير شرعية من لبنان، وعلى وقع تكرار بيروت مطالبة المجتمع الدولي بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، بعد توقف المعارك في محافظات سورية عدة.

وقالت فون دير لايين خلال مؤتمر صحافي إثر لقائها والرئيس القبرصي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي «أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءاً من العام الجاري حتى 2027» من أجل المساهمة في «الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي».

وأضافت مخاطبة السلطات «نعوّل على تعاونكم الجيد لمنع الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين».

وأكدت كذلك عزم الاتحاد الأوروبي على دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية عبر «توفير معدات وتدريب على إدارة الحدود».

في الأثناء، قال ميقاتي، إن لبنان تحمل العبء الأكبر بين دول المنطقة والعالم في موضوع استضافة اللاجئين والنازحين، معرباً عن رفضه لتحول لبنان إلى وطن بديل.

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