بسبب الجنائية الدولية.. إسرائيل تتوعد السلطة الفلسطينية

المصدر: عواصم- وكالات

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حذّرت إسرائيل الولايات المتحدة، من أنها تعتزم اتخاذ «إجراءات انتقامية» ضد السلطة الفلسطينية ربما تؤدي إلى «انهيارها»، في حال أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق قادة إسرائيليين، حسب ما ذكر مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون لموقع «أكسيوس».

ونقل «أكسيوس»، عن مسؤولين إسرائيليين لم يكشف عن هويتيهما، قولهما إنه «خلال الأسابيع القليلة الماضية، أبلغت إسرائيل الولايات المتحدة بأن لديها معلومات تشير إلى أن مسؤولي السلطة الفلسطينية يضغطون على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات توقيف ضد قادة إسرائيليين».

وقال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون، إن «إسرائيل أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه إذا صدرت مذكرات توقيف، فإنها ستعتبر السلطة الفلسطينية مسؤولة، وستنتقم باتخاذ إجراءات قوية ربما تؤدي إلى انهيارها».

ومن بين الإجراءات المحتملة تجميد تحويل عائدات الضرائب، التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية. وفي غياب هذه الأموال، ستكون السلطة الفلسطينية مفلسة.

وتحقق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم حرب مُحتملة منسوبة لقوات إسرائيلية.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير لموقع «أكسيوس» إن التهديد بإصدار مذكرات توقيف من المحكمة الجنائية الدولية حقيقي، مشدداً على أنه إذا حدث مثل هذا السيناريو، فمن المرجح أن تتخذ الحكومة الإسرائيلية قراراً رسمياً بمعاقبة السلطة الفلسطينية.

ورفض البيت الأبيض، ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي التعليق، كما لم يرد مسؤولو السلطة الفلسطينية على طلب للتعليق.

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