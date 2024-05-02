الجيش الأمريكي يعلن تدمير زورق مسيّر للحوثيين

المصدر: عدن - محمد أحمد

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أعلن الجيش الأمريكي، أمس، أنه دمر زورقاً مسيراً بمنطقة تخضع لسيطرة جماعة الحوثي في اليمن.

وذكر بيان للقيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» أن القوات الأمريكية نجحت في الاشتباك مع زورق مسير وتدميره في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن. وأضاف البيان أن الزورق المسير كان يمثل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة.

واعتبر البيان أن هذه الإجراءات، تأتي في إطار حماية حرية الملاحة، وجعل المياه الدولية أكثر أماناً للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية.

طائرة مسيرة

وكانت «سنتكوم» قد أعلنت، الجمعة الماضي، تدمير قارب وطائرة مسيّرة بمناطق جماعة الحوثيين. وطبقاً للجيش الأمريكي، أثّرت هجمات الحوثيين على مصالح أكثر من 55 دولة، وهدّدت التدفق الحر للتجارة عبر البحر الأحمر، الذي هو حجر الأساس للاقتصاد العالمي، حيث دفعت الهجمات أكثر من 10 شركات شحن كبرى إلى تعليق عبور سفنها عبر البحر الأحمر، ما تسبب في ارتفاع أسعار التأمين على السفن في المنطقة.

تصعيد حوثي

في الاثناء، أكدت الحكومة اليمنية أمس في بيان أن التطورات الجارية في المنطقة والتصعيد القائم في البحر الأحمر ودوره السلبي على مجمل عملية السلام والأوضاع المعيشية بشكل عام في اليمن، تستغلها مليشيا الحوثي لتحقيق مكاسب غير مشروعة في عملية الحل السياسي في اليمن.

إلى ذلك، قتل وأصيب 21 طفلاً في 7 محافظات يمنية، بمخلفات ألغام الحوثيين خلال أبريل الماضي. وكشفت إحصائية للمرصد اليمني للألغام، أن انفجارات الألغام والمتفجرات المزروعة من قبل ميليشيا الحوثي، أوقعت 21 ضحية مدنية بين قتيل وجريح، في أبريل.

من جهة أخرى، أقدمت ميليشيا الحوثي الإرهابية على قتل عامل مطعم بطريقة وحشية، عقب اختطافه من مقر عمله بمدينة الحديدة.

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