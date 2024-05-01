حماس ترد على بلينكن: يحاول الضغط علينا وتبرئة إسرائيل

المصدر: وكالات

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قال سامي أبو زهري رئيس الدائرة السياسية لحركة (حماس) في الخارج اليوم الأربعاء عن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنها "تصريحات مخالفة للحقيقة وليس غريبا أن تصدر من بلينكن المعروف عنه أنه وزير خارجية إسرائيل وليس أمريكا، وهي محاولة لممارسة الضغط على حركة حماس وتبرئه الاحتلال".

وأضاف في تصريحات لرويترز أن حماس لا تزال تبحث أحدث عرض مطروح بشأن وقف إطلاق النار.

وقال إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين "نتنياهو، باعتراف الوفد المفاوض الإسرائيلي هو من يعطل التوصل لاتفاق، تلقينا قبل عدة أيام فقط ردا رسميا إسرائيليا وهو قيد الدراسة".

جاءت هذه التصريحات بعدما قال بلينكن القول إن حركة حماس هي "السبب الوحيد" لعدم التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل.

كما أضاف خلال اجتماع اليوم مع الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ "هناك عروض مطروحة، وكما قلنا لا تأخير ولا أعذار، الآن هو الوقت المناسب لإعادة المختطفين إلى أهلهم".

بدروه، قال هرتسوغ إن إسرائيل تأمل في الحصول على موقف دولي "واضح" بشأن قضية المحتجزين لدى حماس، مضيفا "نأمل عودتهم فورا، ويجب أن تكون هذه أولوية للمجتمع الدولي".

ومن المقرر أن يلتقي بلينكن في وقت لاحق اليوم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والوزير بمجلس الحرب بيني غانتس.

يذكر أن مصادر في حماس كانت أعلنت أمس انها لا تزال تدرس المقترح الأخير الذي قدمته مصر قبل تسليم ردها النهائي، مشيرة إلى وجود بعض المطالب المعلقة التي لا يزال يتم بحثها.

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