صحة غزة: مقتل 34568 فلسطينيا وإصابة 77765 جراء الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر

المصدر: وكالات

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أعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل 34568 فلسطينيا وإصابة 77765 جراء الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر.

وخلال المفاوضات الجارية في القاهرة بشأن وقف إطلاق النار في حرب غزة، ظهرت تفاصيل حول اقتراح لاتفاق قدمته حركة حماس.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الثلاثاء، نقلا عن مسؤولين مصريين، أن الاقتراح الذي شاركت إسرائيل في صياغته ولكنها لم توافق عليه بعد، يقوم على مرحلتين.

وتشمل المرحلة الأولى إطلاق سراح ما لا يقل عن 20 رهينة في غضون ثلاثة أسابيع مقابل عدد غير محدد من السجناء الفلسطينيين. وأضافت أنه يمكن تمديد المدة يوما واحدا لكل رهينة إضافي.

وتشمل المرحلة الثانية وقف إطلاق النار لمدة 10 أسابيع تتفق فيه حماس وإسرائيل على إطلاق سراح الرهائن على نطاق أوسع ووقف أطول للقتال قد يستمر لمدة تصل إلى عام.

ونقلت صحيفة تايمز أوف اسرائيل عن مسؤول إسرائيلي قوله يوم الثلاثاء إن إسرائيل ذهبت إلى أبعد الحدود في إظهار مرونة للتوصل إلى اتفاق". فعلى سبيل المثال، انخفض عدد الرهائن الذين ستفرج عنهم حماس في خطوة أولى.

وأضافت أن إسرائيل منفتحة أيضا على إمكانية عودة الفلسطينيين الذين فروا من القتال إلى جنوب قطاع غزة المغلق إلى الشمال دون تفتيش أمني إسرائيلي.

وتابعت الصحيفة الإسرائيلية أن أحد الخيارات التي يتم فحصها حاليا هو أن تتولى مصر عمليات التفتيش الأمني.

وتتوقع الحكومة الإسرائيلية ردا من حماس على العرض الأخير مساء الأربعاء، بحسب ما نقلته الصحيفة عن المسؤول الإسرائيلي.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين إسرائيليين ومصريين قولهم إن إسرائيل مستعدة لإرسال وفد إلى المفاوضات غير المباشرة في القاهرة في الأيام المقبلة.

وترى إسرائيل في الاقتراح الأخير "فرصة أخيرة". وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع حماس قريبا، سيبدأ الهجوم البري المخطط له في مدينة رفح في جنوب غزة، حسبما نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية مؤخرا عن مسؤولين كبار.

وقال أحد المسؤولين لصحيفة وول ستريت جورنال إن الاستعدادات لشن هجوم في رفح مستمرة.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي يوم الثلاثاء إن إسرائيل تتفاوض بحسن نية وإن على حماس قبول الاقتراح.

وتصر حماس على إنهاء الحرب وهو ما ترفضه إسرائيل. ولا يتفاوض الجانبان بشكل مباشر، بل عبر مصر وقطر والولايات المتحدة التي تعمل كدول وسيطة.

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأربعاء في اسرائيل أن الولايات المتحدة "مصممة" على التوصل الى اتفاق هدنة بين اسرائيل وحماس يكون مرفقا بالافراج عن الرهائن، بعدما حضت واشنطن الحركة على أن تقبل "بدون تأخير" هدنة في غزة داعية اسرائيل الى العدول عن شن هجوم على رفح.

وقال بلينكن خلال لقائه الرئيس الإسرائيلي اسحق هرتزوغ في تل ابيب "حتى في هذه الأوقات الصعبة، نحن مصممون على التوصل إلى وقف لإطلاق النار يعيد الرهائن إلى ديارهم والتوصل اليه الآن. السبب الوحيد لعدم حصول ذلك هو حماس".

بعد اجتماع الاثنين في القاهرة مع ممثلي مصر وقطر، وصل وفد من حماس الى الدوحة لدرس مقترح الهدنة الجديد ويرتقب ان يعطي رده في "أسرع وقت ممكن" بحسب مصدر قريب من الحركة.

في الأثناء، تنتظر دول الوساطة رد الحركة الإسلامية على مقترح الهدنة لأربعين يوما والتي تشمل الإفراج عن رهائن محتجزين في غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر في مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين محتجزين في السجون الإسرائيلية.

ويأتي هذا المقترح بعد أشهر من الجمود في المفاوضات غير المباشرة الرامية إلى إنهاء الحرب بعدما تم التوصل إلى هدنة لمدة أسبوع في نهاية نوفمبر، سمحت بالإفراج عن حوالى 105 رهائن لدى حماس من بينهم 80 إسرائيليا ومزدوجي الجنسية في مقابل 240 أسيرا فلسطينيا لدى إسرائيل.

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