سائح تركي يطعن شرطياً إسرائيلياً في القدس

المصدر: القدس - وكالات

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تعرض شرطي إسرائيلي للطعن أمس، على يد سائح تركي يبلغ من العمر 34 عاماً في المدينة القديمة في القدس الشرقية المحتلة، حسبما أفادت الشرطة وخدمة الإسعاف الإسرائيلية اللتان أكدتا أن المهاجم لقي حتفه بالرصاص، فيما ألقى جنود من الجيش الإسرائيلي عاملاً فلسطينياً من فوق سطح مبنى في الخليل ما أدى لمقتله على الفور.

وقالت خدمة الإسعاف «نجمة داود الحمراء» إنّ الشرطي المصاب طعناً في القدس، والبالغ من العمر 30 عاماً نقل إلى المستشفى «في حالة صحية متوسطة».

تحييد المهاجم

وذكرت الشرطة الإسرائيلية في بيان بأن الرجل الذي كان يحمل سكيناً «اندفع نحو شرطي وطعنه» في الشارع المؤدي إلى باب الساهرة. وأضافت أن شرطياً آخر كان في المكان «قام بتحييد المهاجم» (قتله). إلى ذلك، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن شخصاً أصيب جراء هجوم بالدهس في الضفة الغربية، واصفة الإصابة بـ«الطفيفة».

مقتل عامل

ولقي عامل فلسطيني حتفه بعد أن اعتدى عليه الجيش الإسرائيلي جنوب الضفة الغربية. وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أن العامل حسن ربحي منسية، لقي حتفه «بعد مطاردته من قبل جنود الاحتلال خلال توجهه إلى عمله، ثم اعتقاله، والاعتداء عليه في بلدة الظاهرية جنوب الضفة».

ونقلت الوكالة عن والد حسن قوله: «اعترضت قوات الاحتلال مركبة كانت تقل حسن مع مجموعة شبان، في حي بطن الأقرع ببلدة الظاهرية، وطاردته داخل إحدى البنايات، واعتقلته بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح، ثم ألقته من على سطح البناية التي كان متواجداً فيها، ما تسبب بارتقائه شهيداً».

وكانت قوات الاحتلال، اقتحمت فجر أمس، بلدات عدة في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت «وفا» أن جيش الاحتلال اقتحم مخيم عسكر شرق مدينة نابلس، ونشر قناصته في محيط المخيم وداخله، مشيرة إلى اندلاع مواجهات بين السكان والقوات المقتحمة. واقتحمت قوات الاحتلال أيضاً، بلدة سيلة الظهر جنوب «جنين»، وبلدة عنبتا شرق طولكرم، ومدينة الخليل.

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