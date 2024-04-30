الاعتراف بدولة فلسطين... رافعة لمفاوضات حل الدولتين

المصدر: أ ف ب

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قد يكون اعتراف دول أوروبية عدة بدولة فلسطين، وهو أمر مرتقب في مايو، بمثابة رافعة لمفاوضات حل الدولتين الذي يدعو إليه الغرب لحل الصراع في غزة، وفق محلّلين.

وقال مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل "الاثنين" في الرياض إنه يتوقع أن تعلن دول أوروبية عدة اعترافها بدولة فلسطين في مايو، من بينها إسبانيا وإيرلندا وبلجيكا وسلوفينيا ومالطا.

من جهتها، أكّدت أنييس لوفالوا من معهد البحوث والدراسات حول البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط "إن ذلك قبل كل شيء لفتة رمزية لن تغير في البداية حياة الفلسطينيين لكنها قد تكون وسيلة ضغط لإجبار إسرائيل على الاعتراف بدولة فلسطين".

لكنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعارض إقامة دولة فلسطينية وهو أمر تعتبر إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أنه الحل الوحيد على المدى الطويل.

وبعد الهجوم غير المسبوق الذي نفّذته حركة حماس في جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر، يعتبر نتانياهو أن ذلك سيكون "هدية" للحركة، وفق حسني عبيدي من مركز الدراسات البحوث حول الوطن العربي والمتوسط.

وأضاف "على عكسه، يعتقد الأوروبيون أن الاعتراف بدولة فلسطينية هو خطوة إضافية نحو إرساء حقوق الفلسطينيين عبر تعزيز السلطة الفلسطينية وإضعاف موقف حماس".

وتابع "من شأن ذلك أن يعزز ديناميكية السلام التي لم تكن نقطة القوة لا لحماس ولا لنتانياهو".

من جهته، رأى برتران بيزانسونو السفير الفرنسي السابق لدى قطر والسعودية، أن اعتراف دول أوروبية بدولة فلسطينية لن يكون له تأثير مباشر على موقف نتنياهو.

وقال "سيثير ذلك غضبه، لكنني لا أرى أنه سيغير قناعاته".

وأضاف "من ناحية أخرى، سيساعد ذلك إدارة بايدن في ضغوطها على نتانياهو عبر إظهار أنّ هناك تحركا أوروبيا في هذا الاتجاه وأنه لا يمكننا التظاهر بأن المسألة غير مطروحة".

في 10 أبريل، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أمام النواب الإسبان إن الاعتراف بدول فلسطينية "يصب في المصلحة الجيوسياسية لأوروبا".

وجاء ذلك بعد أيام من نشر بيان مشترك مع نظرائه الإيرلندي والمالطي والسلوفيني يفيد بأنهم "مستعدون للاعتراف بدولة فلسطين" عندما يساهم ذلك في "تقديم مساهمة إيجابية" في حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

ومع تسبب الرد الإسرائيلي في قطاع غزة بأزمة إنسانية كارثية وفيما تبدو حكومة نتنياهو عازمة على مواصلة الحرب، يحاول الأوروبيون إسماع صوتهم.

وذكّر وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه في الرياض "نظراءه بأن مسألة الاعتراف "بدولة فلسطينية" ليست من المحرمات بالنسبة إلى فرنسا، لكن يجب أن تكون مفيدة في إطار استراتيجية عالمية لحل الدولتين".

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