شكري: مصر متفائلة إزاء اقتراح للهدنة في غزة وتنتظر الرد

المصدر: وكالات

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قال وزير الخارجية المصري سامح شكري الاثنين إن مصر‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬متفائلة إزاء اقتراح للهدنة وإطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة، لكنها تنتظر ردا على الاقتراح من إسرائيل وحركة حماس.

وقال مصدران أمنيان مصريان إن وفدا من حماس غادر القاهرة في وقت متأخر يوم الاثنين للتشاور مع قيادة الحركة بشأن الاقتراح الأحدث المعدل، ومن المتوقع أن يعود بالرد خلال يومين.

وبذلت مصر جهودا حثيثة في الأيام القليلة الماضية لإحياء المفاوضات المتوقفة بين إسرائيل وحماس. وتشعر القاهرة بالقلق من احتمال مضي إسرائيل قدما في تنفيذ عملية برية في رفح على الحدود مع مصر. ورفح هي الملاذ الأخير لأكثر من مليون شخص نزحوا إليها.

وقادت مصر، إلى جانب قطر والولايات المتحدة، جهود الوساطة في الشهور القلائل الماضية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس منذ السابع من أكتوبر وسجناء فلسطينيين لدى إسرائيل.

وقال شكري خلال جلسة ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض "نأمل أن يكون الاقتراح قد أخذ في الاعتبار موقف الجانبين وتوخى كسب الاعتدال من الجانبين ونحن في انتظار القرار النهائي".

وأضاف "هناك عوامل سيكون لها تأثير على الجانبين... لكن يحدوني الأمل في أن يرتقي الجميع إلى مستوى الحدث ويدركوا أننا لا يمكن أن نستمر في الوضع (الحالي) بالخسائر المستمرة في الأرواح".

وقال المصدران الأمنيان اللذان طلبا عدم الكشف عن اسميهما إنه جرى إدخال بعض التعديلات على شروط الوقف النهائي لإطلاق النار في غزة الذي طالبت به حماس، وكذلك مطلب الحركة الانسحاب الإسرائيلي من القطاع.

وقالت حماس يوم السبت إنها تلقت رد إسرائيل الرسمي على أحدث مقترح لها بخصوص وقف إطلاق النار، مضيفة أنها ستدرسه قبل أن تسلم ردها.

وتحدث شكري خلال حلقة نقاشية في الرياض بحضور وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الذي قال إن الحكومة الإسرائيلية مسؤولة عن معارضة حل الدولتين لإسرائيل والفلسطينيين الذي يمكن أن يحقق السلام الدائم.

وأضاف الصفدي "(رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتانياهو يقول إنه يريد النصر في غزة لكنه لم يجلب إلا الهزيمة الكاملة لإسرائيل... وجعل إسرائيل دولة منبوذة".

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