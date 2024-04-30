غارات إسرائيلية على رفح وتصعيد على الجبهة الشمالية

المصدر: غزة- وكالات

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قال مسعفون، أمس، إن 25 فلسطينياً قتلوا وأصيب آخرون في غارات جوية إسرائيلية استهدفت ثلاثة منازل في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، فيما تصاعد تبادل النيران على الجبهة الشمالية بين إسرائيل ولبنان.

وقال مسؤولو صحة وفي مدينة غزة بشمال القطاع، إن الطائرات الإسرائيلية قصفت منزلين، ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة آخرين. وأضافوا أن شقيقين قتلا في الهجوم على أحد المنزلين.

وفي مستشفى في رفح، حضر أقارب قتلى الغارات الإسرائيلية لنقل الجثامين ودفنها. وانتحب الرجال والنساء في أثناء توديع أقاربهم الملفوفين بأكفان بيضاء وسوداء.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن 34 ألفاً و488 فلسطينياً لقوا حتفهم، و77 ألفاً و643 أصيبوا منذ بداية الحرب. وقالت إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 34 شهيداً و68 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية».

وأضافت أنه في اليوم الـ 206 للحرب ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. في الأثناء، أفاد مراسل قناة «روسيا اليوم» في غزة أمس، بانطلاق رشقة صاروخية نحو مستوطنات ما يعرف بغلاف غزة، وسط دوي صفارات الإنذار. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: «صفارات الإنذار تدوي في مناطق غلاف غزة».

وفي سياق متصل، تبنّت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أمس، هجوماً صاروخياً من جنوب لبنان على موقع عسكري إسرائيلي. وأعلنت الكتائب أنها «قصفت من جنوب لبنان مقر قيادة اللواء الشرقي 769» برشقة صاروخية مركزة»، وفقاً لوكالة فرانس برس.

وأفاد الجيش الإسرائيلي من جهته عن رصد «نحو 20 عملية إطلاق من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية، تم اعتراض معظمها». وقال إنه «ردّ على مصادر النيران».

وأعلن «حزب الله» شن هجوم «ناري مركز» على قاعدة خربة ماعر ومرابض مدفعيتها وانتشار جنود الجيش الإسرائيلي وآلياته في محيطها بالأسلحة ‏الصاروخية وقذائف المدفعية.

‏ وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه «منذ صباح (الاثنين) تم رصد إطلاق 40 صاروخاً من لبنان تجاه الجليل». كما ذكرت أنه تم «إطلاق حوالي 15 صاروخاً من جنوب لبنان تجاه الجليل الغربي»، فيما دوت صفارات الإنذار في عرب العرامشة وجورنت هجليل بالجليل الغربي.

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