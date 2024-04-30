الحرب تقطع الطرق بين الولايات السودانية

المصدر: الخرطوم - طارق عثمان

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رحلة شاقة وطرق زراعية لا تخلو من الوعورة يسلكها المسافر بين مدن شرق السودان ووسطه وغربه، بعد أن خرجت معظم طرق المرور السريع عن الخدمة بسبب المعارك المستعرة بين الجيش وقوات الدعم السريع، وامتداد رقعة الحرب لتشمل حوالي نصف مساحة البلاد، كما انعكس ذلك سلباً على حركة السلع والبضائع من وإلى الميناء الرئيسي في بورتسودان، حيث انقطعت الطرق بين ولايات الشرق وولايات الوسط والغرب.

شل انتقال الحرب إلى ولاية الجزيرة التي تمثل حلقة الوصل مما بين ولايات السودان، حركة المسافرين ونقل السلع.

ولم يعد أمام المركبات السفرية والناقلات غير اللجوء لطرق بديلة وهي طرق ترابية تشق مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، الأمر الذي فاقم من معاناة المسافرين، الذين يصرون في أحيان كثيرة على المبيت لأكثر من يوم في العراء قبل الوصول إلى وجهتهم، لا سيما إذا ما كان المسافر قادماً منن ولايات غرب السودان البعيدة.

ومما يضيف للمسافرين والتجار المعاناة ليس طول الطريق أو مشقة الرحلة فحسب، إذ هناك هواجس أخرى، تتمثل في أن تلك الطرق ليست آمنة بالشكل الكافي، إذ يتعرضون في بعض الأحيان لعصابات النهب المسلح التي استغلت حالة الفراغ الأمني الناتجة عن الحرب بولاية الجزيرة، ويضطر عابرو تلك الطرق لعدم السفر بعد مغيب الشمس، خشية على أرواحهم وأموالهم.

ورغم صعوبة الحركة بتلك الطرق إلا أن المخاوف تتزايد مع تسارع خطوات الأيام نحو موسم الأمطار، لا سيما أن كل الطرق البديلة تشق أراضي زراعية في منطقة معروفة بغزارة الأمطار وتعدد الوديان، التي تجعل من عبورها بواسطة الباصات السفرية والشاحنات أمراً مستحيلاً، ما يفصل شرق السودان مع بقية الولايات الأخرى، ويقطع ولايات الوسط والغرب عن ميناء بورتسودان الرئيسي الذي يغذي تلك الولايات بالإمداد الغذائي والدوائي بعد أن عطلت آلة الحرب الإنتاج هناك.

ولتجنب الكارثة المتوقعة، تسابق السلطات السودانية الزمن قبيل حلول فصل الخريف الذي دائماً ما يدخل في أواخر يونيو، حيث أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان توجيهات عاجلة بتنفيذ طريق بديل يربط بين ولاية القضارف شرق السودان وولاية سنار في الوسط، ووجه البرهان بأن يتم إكمال الطريق في مدة لا تتجاوز الشهر.

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