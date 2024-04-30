لماذا تقلق إسرائيل من «الجنائية الدولية»؟

المصدر: عواصم- وكالات

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عبّرت إسرائيل عن قلقها من احتمال أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق مسؤولين بتهم تتعلق بالحرب على غزة، الأمر الذي يترك تداعيات على سفر المسؤولين الإسرائيليين للخارج، وعلى استمرار تزويد إسرائيل بالأسلحة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المسؤولين الإسرائيليين يشعرون بقلق من احتمال أن تصدر المحكمة أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وغيره من كبار المسؤولين على خلفية اتهامات بانتهاك القانون الإنساني الدولي في غزة. وقالوا إن «الجنائية» تدرس أيضاً إصدار أوامر اعتقال بحق قياديين في «حماس». وإسرائيل ليست عضواً في المحكمة ولا تعترف بولايتها القضائية، لكن تم قبول السلطة الفلسطينية كدولة عضو في 2015.

وقال ماثيو جيليت، المحاضر في القانون الدولي بجامعة إسيكس بإنجلترا، إنه لن يتمكن أي شخص تصدر بحقه مذكرة اعتقال من السفر لأكثر من 120 دولة عضو في المحكمة، بما في ذلك معظم الدول الأوروبية واليابان وأستراليا، وإلا يمكن احتجازه.

وأضاف أنه إذا صدرت أوامر اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين فقد تتخذ بعض الدول الحليفة لإسرائيل إجراءات مثل تقليص عمليات نقل الأسلحة أو تقليص الزيارات الدبلوماسية، ما يزيد من عزلة إسرائيل على الصعيد الدولي. وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد: «المحكمة الجنائية الدولية مستقلة وتنجز عملها دون تواصل مع واشنطن أو تدخل منها».

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