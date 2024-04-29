لتر ماء واحد يومياً للفرد في غزة

المصدر: غزة، نيقوسيا - وكالات

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استهجنت وكالة أممية، أمس، حصول النازحين الفلسطينيين على لتر واحد من الماء للفرد كحصة يومية، بدلاً من 15 لتراً، وهو الحد الأدنى للإنسان الطبيعي.

وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في بيان إن «النازحين في غزة لا يحصلون إلا على لتر واحد من الماء يومياً وهذا يزيد من أعبائهم اليومية التي تزداد سوءاً مع ارتفاع درجات الحرارة».

وأضافت الأونروا في بيانها «ما الذي يتعين تحمله أكثر؟ الموت والجوع والمرض والنزوح، والآن العيش في مبانٍ تشبه الدفيئات تحت حرارة حارقة».

ونوه البيان إلى أن الأونروا تلقت أنباء تفيد بوفاة طفلين على الأقل بسبب موجة الحر في القطاع، لافتا إلى أن الأطفال يدفعون الثمن الأكبر ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار.

من جانبها، قالت مؤسسة المطبخ المركزي العالمي (ورلد سنترال كيتشن) الإغاثية الخيرية إنها قررت استئناف عملياتها في قطاع غزة اليوم، وذلك بعد شهر من وقفها بسبب واقعة مقتل سبعة من موظفيها في غارة جوية إسرائيلية.

وقبل وقف عملياتها، وزعت المؤسسة أكثر من 43 مليون وجبة في غزة بدءاً من أكتوبر، وهو ما يمثل وفقاً لحساباتها 62 بالمئة من إجمالي مساعدات المنظمات غير الحكومية الدولية.

وقالت المؤسسة الخيرية، التي يقع مقرها في الولايات المتحدة، إن لديها 276 شاحنة تحمل ما يعادل نحو ثمانية ملايين وجبة جاهزة للدخول عبر معبر رفح، مضيفة أنها سترسل من الأردن شاحنات أخرى إلى غزة.

وأثار مقتل موظفي المؤسسة في الأول من أبريل الجاري تنديدات على نطاق واسع ومطالبات من حلفاء إسرائيل، ومنهم الولايات المتحدة، بتقديم تفسير لما حدث.

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