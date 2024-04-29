الجيش السوري يستهدف آليات ومسيرات للإرهابيين في أرياف حلب وإدلب واللاذقية

المصدر: سبوتنيك

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أعلنت وزارة الدفاع السورية، أمس الأحد، استهداف آليات وإسقاط مسيرات للإرهابيين في أرياف حلب وإدلب واللاذقية. وجاء في بيان لوزارة الدفاع السورية في موقعها الإلكتروني إنه «في إطار متابعة المهام المنوطة بها في مواجهة الاعتداءات الإرهابية المتواصلة، استهدفت وحدات من الجيش السوري العاملة في اتجاه ريفي حلب وإدلب وبالتعاون مع القوات الروسية الصديقة وباستخدام الطيران المسيّر عدة آليات وعربات مصفحة للتنظيمات الإرهابية ما أدى إلى تدميرها بالكامل ومقتل وإصابة من فيها من إرهابيين».

وأضاف البيان إن «وحدة من الجيش العاملة في اتجاه ريف اللاذقية تمكنت من إسقاط وتدمير عدة طائرات مسيرة حاول عبرها الإرهابيون الاعتداء على القرى والبلدات الآمنة في تلك المنطقة».

يذكر أن سوريا، على الرغم من استعادة سيطرتها، بدعم أساسي من روسيا، على أجزاء واسعة من البلاد من قبضة المجموعات الإرهابية، فإنه ما تزال هناك حتى اليوم، بؤر إرهابية، تحاول زعزعة استقرار الأوضاع، وتتهم دمشق وموسكو جهات غربية بدعم هذه المجموعات. وكانت قوات سوريا الديمقراطية «قسد» أعلنت، في بيان أمس، إلقاء القبض على عنصرين من تنظيم داعش الإرهابي ومقتل آخر في ثلاث عمليات منفصلة في ريف دير الزور شرقي البلاد.

وجاء في بيان لـ«قسد»: أسفرت العملية الأولى عن إلقاء القبض على إرهابي، وتم إلقاء القبض على إرهابي ثانٍ في العملية الثانية، وكان العنصران يعملان بشكل سري لمصلحة التنظيم الإرهابي. وأشار البيان إلى أن «قسد» نفذت عملية أمنية الخميس الماضي أسفرت عن مقتل عنصر من التنظيم، وإلقاء القبض على آخر في ريف هجين بريف دير الزور.

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