خوري تدشن مهامها في طرابلس بملف الانتخابات

المصدر: تونس - البيان

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دشنت رئيسة بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالوكالة ستيفاني خوري نشاطها في طرابلس بلقاء مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أول من أمس.

وعلمت «البيان» أن خوري، وهي دبلوماسية أمريكية من أصل لبناني، ستنطلق في عقد لقاءات مع الفرقاء السياسيين الليبيين، من الغرب والشرق، بهدف التعرف على أبرز العراقيل التي تحول دون تجاوز الأزمة المتفاقمة منذ 13 عاماً في ليبيا.

وسيكون لخوري خلال الأيام المقبلة لقاءات مع رئيس مجلس الدولة محمد تكالة، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح، وعدد من السفراء العرب والأجانب قبل الاتجاه إلى بنغازي لملاقاة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والقائد العام للجيش خليفة حفتر.

ووفق مصادر مطلعة في طرابلس، فإن أهم الملفات التي سيتمحور حولها تحرك خوري هو تقريب المسافات بين الفرقاء في ما يتصل بملف الانتخابات، وتوحيد المؤسسة العسكرية، والعمل على تشكيل حكومة موحدة لقيادة المرحلة القادمة. وتنطلق خوري في مزاولة مهامها بعد أسبوعين من استقالة رئيس البعثة الأممية عبد الله باتيلي من منصبه.

وفي الأول من مارس الماضي، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تعيين خوري نائبة للممثل الخاص «للشؤون السياسية» في البعثة، لكن استقالة باتيلي غيرت المعطى الوظيفي لتتحول إلى رئيس بالوكالة للبعثة ومكلفة بالإشراف على نشاطها إلى حين التوصل إلى توافق في مجلس الأمن حول تعيين مبعوث جديد.

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