حماس تسلم ردها على مقترح الهدنة الجديد غداً

المصدر: وكالات

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أكد مسؤول في حماس أن الحركة ستسلم غداً الإثنين في القاهرة ردها على مقترح الهدنة الجديد.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد ، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 34 ألفا و454 قتيلا و77 ألفا و575 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة، في منشور على حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم، إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب سبع مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 66 شهيدا و 138 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضافت أنه في "اليوم الـ 205 للعدوان الاسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

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