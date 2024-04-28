حزب الله يستهدف إسرائيل بمسيّرات انقضاضية وصواريخ موجّهة رداً على قصف منازل مدنية

المصدر: وكالات

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استهدف حزب الله اللبناني موقعين عسكريين في شمال إسرائيل بالمسيرات الانقضاضية والصواريخ الموجهة فيما قال إنه رد على قصف طال ليلا "منازل مدنية" في جنوب لبنان وأسفر عن ثلاثة قتلى، بينهم مقاتلان من الحزب.

وقال الحزب في بيان إن الحزب شن "هجوما مركبا بالمسيرات الانقضاضية والصواريخ الموجهة على مقر القيادة العسكرية في مستوطنة المنارة وتموضع قوات الكتيبة 51 التابع للواء غولاني".

وكانت الوكالة الوطنية أشارت الى "مقتل المواطن قاسم أسعد" في "غارات لمقاتلات إسرائيلية على كفرشوبا" ليل الجمعة السبت.

وفي بيانين منفصلين في وقت سابق السبت، أعلن حزب الله مقتل اثنين من مقاتليه يتحدران من بلدتي كفركلا والخيام في جنوب لبنان.

ومساء أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في بلدة صربين وأسفرت عن تسعة جرحى لبنانيين بينهم إصابة حرجة، وعن إصابتين بين النازحين السوريين.

وكثف حزب الله استهدافه المواقع العسكرية الإسرائيلية منذ تصاعد التوتر بين إسرائيل وايران إثر ضربة طالت القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من أبريل ونسبتها طهران إلى إسرائيل.

وفي محاولة لنزع فتيل التصعيد المستمر على الحدود بين لبنان وإسرائيل، يجري وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه جولة في الشرق الأوسط، على أن يعقد الأحد في بيروت اجتماعات مع كبار المسؤولين اللبنانيين.

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