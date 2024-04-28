حرب غزة على مائدة البحث في منتدى الرياض

المصدر: دبي- البيان، الرياض - د.ب.أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

توقعت مصادر دبلوماسية أن يجتمع كبار المسؤولين الغربيين والعرب في الرياض لبحث الحرب المستمرة منذ أشهر في قطاع غزة، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في السعودية الذى يبدأ فعالياته اليوم، ويختتم أعماله غداً. وأضافت المصادر، أن وزراء خارجية السعودية وعدد من الدول العربية سيجتمعون، غداً، في الرياض، مع نظرائهم الأمريكي، والألماني، والبريطاني، والفرنسي، والإيطالي.

وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل بن فاضل الإبراهيم، أن منتدى الرياض يمثل فرصة فريدة لإعادة رسم مسارات التنمية في جميع الدول، وتبني نموذج جديد للتعاون الدولي، يهدف للسير قدماً نحو تجاوز الانقسامات وتحقيق الرخاء المشترك.

جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر الصحافي الأول للاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، بجانب رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغي برينده، الذي عقد في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات، أمس، وذلك قبيل انطلاق الاجتماع الخاص على مدار يومي 28 و29 أبريل الجاري، تحت شعار «التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية»، بحضور عدد من رؤساء الدول، وأكثر من 1000 من كبار المسؤولين والخبراء الدوليين وقادة الرأي والمفكرين، من القطاعات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية من 92 دولة.

وقال الوزير السعودي: «المشهد الاقتصادي العالمي متقلب ويشهد العديد من التحديات، كما بات التغير المناخي يشكل تحدياً كبيراً لمستقبل البشرية جمعاء، وأصبحت التقنيات تغير شكل الحياة التي عرفناها بسرعة كبيرة للغاية، بالتالي فإن التصدي لهذه التحديات يتطلب إجراء تحول ممنهج، وإعادة تقييم أساسي للخطط والسياسات، إلى جانب إعادة تقييم للروابط والنماذج الاقتصادية التي باتت أقل صلابة عما كانت عليه».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز