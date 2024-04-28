تضرر ناقلة نفط إثر هجوم صاروخي حوثي في البحر الأحمر

المصدر: عواصم - وكالات

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تبنّىت ميليشيا الحوثي، ليل الجمعة السبت، هجوماً صاروخياً على ناقلة نفط قالت إنها بريطانية كانت تبحر قبالة السواحل الغربية لليمن، ما أدى إلى تضررها.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» في بيان، إن الحوثيين أطلقوا ثلاثة صواريخ بالستية مضادة للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن باتجاه البحر الأحمر حيث كانت توجد سفينتان تجاريتان.

وأضافت «سنتكوم» عبر منصة إكس، أن السفينة «أندروميدا ستار» أبلغت عن أضرار طفيفة لكنّها تواصل رحلتها.

وهذه السفينة مملوكة للمملكة المتحدة وترفع علم بنما وتشغلها سيشيل، وفق بيان «سنتكوم».

وقبل ساعات، أفادت وكالة «يو كاي أم تي أو» البريطانية للأمن البحري، بأن سفينة أصيبت بأضرار إثر تعرضها لهجومين متتاليين على بعد 14 ميلاً بحرياً نحو جنوب غرب المخا في اليمن.

وقالت الوكالة التي تديرها القوات الملكية البريطانية، إنه خلال الهجوم الأول، شهدت السفينة انفجاراً على مسافة قريبة منها وقد شعر به الطاقم. بعد ذلك، حصل الهجوم الثاني على السفينة بما يعتقد أنهما صاروخان، ما تسبب بأضرار في السفينة».

وكانت وكالة «أمبري» البريطانية للأمن البحري، أفادت بأن السفينة الأقرب إلى موقع حادثةٍ شوهدت خلالها ثلاثة صواريخ، هي ناقلة ترفع علم بنما كانت مملوكة سابقاً من جهة بريطانية» لكن «تغيرت الملكية في نوفمبر 2023».ولفتت إلى أنه «في وقت كتابة هذا التقرير، كان صاحب السفينة مسجلاً في سيشيل وهو يعمل في تجارة مرتبطة بروسيا».

وبحسب أمبري، فإن السفينة كانت متجهة من بريمورسك في روسيا إلى فادينار في الهند.

واستهدف الحوثيون الخميس سفينة «أم اس سي داروين 6» في خليج عدن معتبرين أنها إسرائيلية.

وأكد الحوثيون في بيانهم ليل الجمعة السبت، أنهم أسقطوا الخميس بصاروخ طائرة مسيرة أمريكية نوع MQ9 في أجواءِ محافظةِ صعدةَ.

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