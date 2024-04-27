حماس تبث مقطعاً مصوراً لرهينتين إسرائيليين

المصدر: وكالات

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بثت حركة حماس السبت مقطعا مصورا يظهر رهينتين إسرائيليين احتجزتهما خلال هجومها على جنوب إسرائيل في السابع من اكتوبر واقتادتهما الى غزة.

وأفاد منتدى عائلات الرهائن أن الرهينتين هما كيث سيغال وأومري ميران.

وقال المنتدى إن "بقاء كيث سيغال وأومري ميران على قيد الحياة هو الدليل الاكثر وضوحا على وجوب أن تبذل الحكومة الاسرائيلية كل ما تستطيعه للموافقة على صفقة تعيد جميع الرهائن قبل يوم الاستقلال (14 مايو)".

وكانت حماس عرضت الأربعاء مقطعا مصورا يظهر رهينة اسرائيليا ثالثا هو هيرش غولدبرغ-بولين (23 عاما).

وسمع أومري ميران يقول في الفيديو "تحتجزني حماس منذ 202 يوم. الوضع هنا غير مريح وصعب وهناك قنابل كثيرة تسقط"، مما يرجح أن المقطع صور في وقت سابق هذا الأسبوع.

واضاف "حان الوقت للتوصل الى صفقة تخرجنا من هنا أحياء وفي صحة جيدة (...) استمروا في الاحتجاج من اجل صفقة الآن".

وأعلنت حركة حماس السبت أنّها "تدرس" ردّ إسرائيل على اقتراح بشأن هدنة محتملة في غزّة مرتبطة بإطلاق سراح رهائن محتجزين بالقطاع، غداة وصول وفد مصري إلى إسرائيل في محاولة لاستئناف المفاوضات المتعثرة.

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