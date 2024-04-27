الجيش الإسرائيلي يقتل شابين عند حاجز سالم العسكري

المصدر: وكالات

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قتل شابان، وأصيب آخران، فجر اليوم السبت، برصاص قوات الجيش الإسرائيلي بالقرب من حاجز سالم العسكري الإسرائيلي غرب جنين.

وأكدت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) مقتل شابين "من بلدة السيلة الحارثية، غرب جنين"، مشيرة إلى أن "قوات الاحتلال أطلقت النار صوب مجموعة من الشبان في محيط حاجز سالم، القريب من مفرق رمانة غرب المدينة، ما أدى لاستشهاد الشابين ولإصابة شابين آخرين".

وذكرت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال منعت مركبات الإسعاف من الوصول إلى جثماني القتيلين، واحتجزتهما.

في حين أكد الهلال الأحمر أن طواقمه نقلت شابين مصابين بالقرب من حاجز سالم إلى أحد المستشفيات في مدينة جنين، واصفا إصابة الشابين بالمتوسطة.

من جانبه ،قال الجيش الإسرائيلي إن مسلحين قتلا بالرصاص خلال هجوم على حاجز سالم العسكري الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية.

وأضاف الجيش أن العديد من الفلسطينيين فتحوا النار على الجنود عند محيط حاجز سالم في منطقة جنين فجر اليوم السبت.

وتابع الجيش الإسرائيلي أن مسلحين قتلا وتمت مصادرة بندقيتين آليتين. ولا يوجد إصابات على الجانب الإسرائيلي.

وأكدت حركة الجهاد أن أعضاء تابعين لها من جنين هاجموا نقطة التفتيش وتم قتلهم .

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