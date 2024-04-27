أمريكا تدمر زورقاً وطائرة من دون طيار للحوثيين

المصدر: عدن - محمد أحمد

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، أمس، الاشتباك مع زورق مسيّر غير مأهول وطائرة من دون طيار، في مناطق يسيطر عليها الحوثيون باليمن، مضيفة أنها «دمرتهما».

وذكرت «سنتكوم» عبر تدوينة في منصة «إكس»، أن الزورق والطائرة كانا «يمثلان تهديداً وشيكاً للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية في المنطقة» في الحادث الذي وقع، أول من أمس. وقالت القيادة إن هذه الإجراءات تتخذ «لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أماناً وأماناً للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية».

وفي إطار منفصل، قالت القيادة الأمريكية إنه تم إطلاق صاروخ باليسيتي مضاد للسفن من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن إلى خليج عدن، مضيفة: «لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية».

وقالت بريطانيا إن السفينة (دياموند) التابعة لسلاح البحرية الملكية أسقطت صاروخاً أطلقته ميليشيا الحوثي من اليمن لاستهداف سفينة تجارية.

وذكر وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس في بيان (تواصل بريطانيا التمركز في طليعة الرد الدولي على الهجمات الخطيرة على سفن تجارية من قبل الحوثيين..وهي هجمات أزهقت أرواح بحارة دوليين).

وأدت هجمات الحوثيين إلى زيادة تكاليف التأمين على السفن التي تعبر البحر الأحمر، ودفعت العديد من شركات الشحن إلى تفضيل الممر الأطول بكثير حول الطرف الجنوبي للقارة الأفريقية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز