تصعيد مستمر بين «حزب الله» وإسرائيل

المصدر: بيروت - وكالات

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تصاعد التوتر بين الجيش الإسرائيلي وميليشيات «حزب الله» اللبناني في ظلّ تبادل لإطلاق الصواريخ بين الطرفين. وأعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل إسرائيلي متأثراً بإصابته جراء هجوم صاروخي من جنوب لبنان على شمال إسرائيل الليلة قبل الماضية.

وذكر الجيش، في بيان، أن مسلحين أطلقوا صواريخ مضادة للدبابات باتجاه شمال إسرائيل؛ مما أسفر عن إصابة إسرائيلي في أثناء قيامه بأعمال تتعلق بالبنية التحتية، وتوفي متأثراً بإصابته في وقت لاحق. في المقابل، أكد الجيش تدمير بنى تحتية لـ«حزب الله».

وذلك بعدما أفاد في بيان سابق أن طائرات عسكرية قصفت «بنية تحتية» للحزب في منطقة كفرشوبا. من جهته، أعلن «حزب الله» مسؤوليّته عن عمليّات إطلاق نار «أصابت» القوّات الإسرائيليّة على الحدود. وأكد تدمير آليات إسرائيلية، الأمر الذي امتنع الجيش عن التعليق عليه. وكان الجيش الإسرائيلي يُنّفذ «عمليّات هجوميّة» على جنوب لبنان، حيث يشنّ «حزب الله» هجمات ضدّ الجيش الإسرائيلي.

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