سقوط قتلى خلال قصف استهدف حقل غاز في العراق

المصدر: أ ف ب

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قُتل ثلاثة موظفين، اليوم، بقصف من طائرة مسيّرة استهدف حقلاً للغاز في إقليم كردستان العراق، حسبما أكد رمك رمضان، قائمقام قضاء جمجمال، حيث وقع الهجوم.

وقال رمضان: «هناك ثلاثة قتلى وثلاثة جرحى»، موضحاً أن المعلومات الأولية تشير إلى أن القتلى «أجانب».

وأكد مصدر آخر، طلب عدم الكشف عن هويته، مقتل عاملَين من آسيا وإصابة ستة أشخاص آخرين بجروح.

وأضاف رمضان: «الساعة 18,45 (15,45 بتوقيت غرينيتش) تعرَّض لقصف حقل كورمور للغاز»، مؤكداً أن القصف استهدف مكاناً لتخزين مواد بترولية سبق أن «تعرض لقصف قبل شهرين بـ(واسطة صواريخ) كاتيوشا».

وتابع: «بحسب معلومات أولية كان القصف عن طريق مسيّرة وليس (صواريخ) كاتيوشا، بخلاف المرات السابقة».

وأفاد بيان لوزارة الكهرباء المحلية بأن الضربة أدت إلى إيقاف إمدادات الغاز عن محطات الكهرباء، ما أدى إلى انخفاض إنتاج الكهرباء بمقدار 2500 ميغاوات. وتعمل الفرق على إعادة الخدمة، بحسب الوزارة.

وفي نهاية يناير، استهدف صاروخان من نوع «كاتيوشا» حقل كورمور للغاز.

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