مفاوضات مصرية إسرائيلية تقترب من تحقيق هدنة في غزة

المصدر: د ب أ، أ ف ب

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كشف مصدر رفيع المستوى لقناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم، أن هناك تقدماً ملحوظاً في تقريب وجهات النظر بين الوفدين المصري والإسرائيلي بشأن الوصول إلى هدنة بقطاع غزة.

وأوضحت القناة أن مصدراً رفيع المستوى أفاد، في وقت سابق، بأن وفداً أمنياً مصرياً وصل إلى تل أبيب، يضم مجموعة من المختصين بالملف الفلسطيني؛ لمناقشة إطار شامل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأشارت القناة إلى أن ذلك يأتي في ظل استمرار جهود الدولة المصرية لتسهيل تدفق ودخول المساعدات الغذائية والإنسانية والطبية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الذي يعاني ويلات الحرب جراء العدوان الإسرائيلي.

ويعيش قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي غير مسبوق براً وبحراً وجواً، منذ يوم 7 أكتوبر الماضي، ظروفاً إنسانية غاية في الصعوبة تصل إلى حد المجاعة، في ظل مواصلة سلطات الاحتلال منع وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، خاصة إلى مناطق الشمال، فيما لا تكفي المساعدات التي تصل إلى جنوب القطاع حاجة المواطنين، خاصة في رفح التي تعد آخر ملاذ للنازحين، بحسب «القاهرة الإخبارية».

وتستضيف رفح الفلسطينية، التي تقدر مساحتها بنحو 65 كيلومتراً مربعاً فقط، أكثر من 1.5 مليون نازح فلسطيني من مختلف مناطق قطاع غزة.

وقُتل ما لا يقل عن 51 شخصاً في 24 ساعة في قطاع غزة حتى صباح اليوم، على ما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس. وقال مراسل لوكالة فرانس برس إنه شهد، إطلاق صواريخ على منزل في مدينة غزة أدى إلى سقوط ثلاثة قتلى.

وتترافق الحرب مع تصعيد كبير عند حدود إسرائيل الشمالية مع لبنان، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، مقتل مدني.

توازياً، يستعدّ الجيش الإسرائيلي لشنّ هجوم برّي على رفح في أقصى جنوب قطاع غزة، التي يعتبرها رئيس الوزراء الإسرائيلي آخر معقل كبير لحركة حماس.

ويُعرب عدد كبير من العواصم الأجنبيّة والمنظّمات الإنسانيّة عن الخشية من سقوط أرواح بشريّة كثيرة في حال نفّذت إسرائيل هجومها على المدينة الواقعة جنوبي القطاع الفلسطيني المحاصر، التي تكتظّ بأكثر من 1,5 مليون شخص، غالبيّتهم نازحون.

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