قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

المصدر: وكالات

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قتل عدد من الفلسطينيين وجرح آخرون في غارات إسرائيلية على مناطق مختلفة من قطاع غزة، بحسب ما أعلنت عنه مصادر طبية ومحلية فلسطينية اليوم الجمعة.

وقالت مصادر طبية إن خمسة فلسطينيين على الأقل قتلوا في غارة إسرائيلية على مبنى يتبع للجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزة.

وأضافت أنه تم نقل جثث القتلى وعدد من الجرحى جراء الغارة ذاتها إلى مستشفى محلي، مشيرة إلى أن الضحايا "نازحون في المبنى التابع للصليب الأحمر".

وفي حادثة منفصلة، قتل صياد وأصيب آخر بنيران خفر السواحل الاسرائيلية أثناء عملهم قبالة ساحل مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بحسب ما أعلنت عنه مصادر طبية بالمدينة.

وقالت مصادر أمنية إن الصياد كان يستقل مركبه لصيد الأسماك، وفوجئ المتواجدون على شاطئ البحر بسماع صوت إطلاق نار من الزوارق الإسرائيلية بالمكان، مما استدعى طواقم الدفاع المدني للدخول للبحر وإخراج جثة الصياد.

وقالت نقابة الصيادين بغزة في بيان لها إن "الجيش الإسرائيلي يتعمد قتل الصيادين الذين يحاولون صيد الأسماك وبيعها في الأسواق المحلية وجني المال لإعالة أسرهم".

ومنذ بدء الحرب ما بين الجيش الإسرائيلي وحماس، تمنع السلطات الإسرائيلية الصيادين من الدخول إلى البحر إلا لبضعة أميال فقط تحسبا من أي عمليات هجومية يشنها الفلسطينيون.

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