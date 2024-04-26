مستوطنون ينفذون أوسع اقتحام للأقصى منذ 7 أكتوبر

المصدر: القدس- وكالات

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نفذ مستوطنون أمس أوسع اقتحام للمسجد الأقصى المبارك يتم خلال يوم واحد، وذلك منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن عدد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى بلغ 1679 مستوطناً.

واستناداً إلى معطيات الدائرة الفلسطينية، يعتبر عدد المقتحمين - ثالث أيام ما يسميه اليهود عيد الفصح – هو الأعلى منذ 7 أكتوبر. وذكرت دائرة الأوقاف أن شرطة إسرائيل منعت المصلين الفلسطينيين من البقاء في باحات المسجد عندما قام المستوطنون المتطرفون بأداء صلواتهم». من جهتها قالت محافظة القدس، «إن مستوطنين أدوا رقصات استفزازية على أبواب المسجد الأقصى وداخل أسواق البلدة القديمة».

وأضافت أن الشرطة الإسرائيلية حولت «البلدة القديمة وأبواب الأقصى إلى ثكنة عسكرية وسط تجول عشرات المستوطنين بحماية قوات اسرائيلية، وفي المقابل توقيف المقدسيين والتدقيق في هوياتهم».

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