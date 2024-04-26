قصف إسرائيلي يستهدف شاحنة وقود شرقي لبنان

المصدر: بيروت - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

استهدف قصف جوي إسرائيلي، أمس، شاحنة للمحروقات قرب بعلبك شرقي لبنان بمنطقة بعيدة عن الحدود، مما أسفر عن إصابة شخص بجروح.

وقال مصدر لبناني، إن «طائرة مسيرة استهدفت شاحنة لنقل المحروقات» في منطقة دورس، عند مدخل مدينة بعلبك، مضيفاً أن سائق الشاحنة أصيب بجروح.

وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، أن «غارة معادية من طائرة مسيّرة استهدفت شاحنة لنقل المحروقات في سهل بلدة دورس، مما أدى إلى إصابة السائق بجروح، وإلحاق أضرار بالشاحنة والصهريج»، مضيفة أن «الصاروخ سقط في ساتر ترابي بمحاذاة الطريق». تأتي هذه الغارة وسط تزايد في التصعيد بين «حزب الله» وإسرائيل في الأيام الأخيرة.

إلى ذلك، شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي 3 غارات متتالية على بلدة مارون الراس جنوباً، ما أدى إلى أضرار جسيمة في الممتلكات والبنى التحتية، خصوصاً شبكتي الكهرباء والمياه وأضرار في المنازل، من دون وقوع إصابات بشرية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز