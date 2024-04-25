إسرائيل و«حزب الله» على شفا حرب مفتوحة

المصدر: بيروت، تل أبيب - وكالات

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بلغ التصعيد أشده خلال الساعات الماضية بين إسرائيل و«حزب الله»، ما يضعهما على شفا «حرب مفتوحة»، ألمح إليها وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت.

وقال الجيش إنه ضرب 40 موقعاً مرتبطاً بحزب الله في جنوب لبنان. وأضاف: إن الصواريخ أصابت منشآت تخزين وأسلحة وأهدافاً إضافية يستخدمها «حزب الله» في منطقة عيتا الشعب، وهي قرية قريبة من الحدود.

وكانت وسائل إعلام لبنانية أفادت في وقت سابق أمس، بأن الطـيران الحربي الإسرائيلي ينفذ حزاماً نارياً من الغارات الجوية على قرى في جنوب لبنان. وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن «أكثر من 13 غارة استهدفت أطراف بلدتي عيتا الشعب وراميا، جبل بلاط وخلة وردة».

عشرات الصواريخ

وكان «حزب الله» أعلن أنه أطلق عشرات الصواريخ على المستوطنات الإسرائيلية الشمالية، وذكر أن هجومه بصواريخ كاتيوشا على «شوميرا» الحدودية كان رداً على الغارات الإسرائيلية على القرى اللبنانية، ومن ضمنها غارة استهدفت حانين في اليوم السابق وأسفرت عن مقتل شخصين على الأقل بينهما طفلة تبلغ من العمر 11 عاماً.

وكان شن الثلاثاء هجوماً بطائرات مسيرة على قواعد عسكرية إسرائيلية شمال مدينة عكا، في أعمق هجوم له حتى الآن منذ بداية حرب غزة.

في الأثناء، نقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية عن غالانت قوله أمس، خلال زيارته للقيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي والاجتماع مع كبار ضباطه، إن الهدف الأساسي للحكومة الإسرائيلية هو العودة الآمنة لسكان المنطقة الحدودية مع لبنان إلى مساكنهم، بعد أن تم إجلاؤهم عنها في بداية الحرب وفي أثنائها. وقال إن «نصف قادة حزب الله قتلوا، وأن الباقين مختبئون»، وأن الأمر على الجبهة الشمالية «سيحسم قريباً».

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