ملك الأردن يأمر بإجراء انتخابات مجلس النواب

المصدر: عمان - ماجدة أبوطير

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أمر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أمس، بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون، مؤكداً ضرورة بذل الجهود من قبل مجلس المفوضين وكوادر الهيئة لإنجاح العملية الانتخابية.

كما زار الملك عبدالله الثاني، الهيئة المستقلة للانتخاب، والتقى رئيس وأعضاء مجلس مفوضيها للاطلاع على استعداداتها وتحضيراتها لإدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها، وفق التلفزيون الأردني الرسمي. وأكد العاهل الأردني ضرورة بذل الجهود من قبل مجلس المفوضين وكوادر الهيئة لإنجاح العملية الانتخابية، والعمل لمنع أي تجاوزات بكل حزم.

وبين الملك أن الأردن أمام محطة مهمة من عملية التحديث السياسي، التي تشكل بداية مرحلة جديدة من العمل الحزبي والبرلماني البرامجي. وأشار إلى أنه وجه الحكومة لتقديم كل الدعم للهيئة المستقلة للانتخاب.

من جهة أخرى، أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، موسى المعايطة، جاهزية الهيئة للعملية الانتخابية والتعامل مع سيرها والإعلان عن نتائجها بكل شفافية. ووفقاً للمعايطة، فقد أعلنت الهيئة عن سجل الناخبين إلكترونياً، مبيناً أن عدد الناخبين بلغ أكثر من 5 ملايين ناخب وناخبة. وأشار إلى أنه تم تحديد 1600 مركز اقتراع واختيار 19 لجنة انتخابية رئيسة.

وبموجب الدستور، تجرى الانتخابات التعددية عادة في غضون 4 أشهر من انتهاء فترة ولاية مجلس النواب البالغة أربع سنوات.

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