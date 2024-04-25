مجلس الجامعة العربية يحذر من اجتياح رفح الفلسطينية

المصدر: وام

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أدان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين بشدة، استمرار العدوان ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والتدمير الممنهج لكل أشكال الحياة في القطاع.

جاء ذلك في قرار صدر في ختام الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين "الأربعاء" برئاسة موريتانيا.

وحذر المجلس من أن نية الجيش الإسرائيلي اجتياح مدينة رفح سيعني مذبحة جديدة للشعب الفلسطيني.

وأدان المجلس بشدة استمرار الاعتداءات التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، واقتحامات المسجد الأقصى المبارك.

ودعا مجلس جامعة الدول العربية، مجلس الأمن مجددا لاتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يضمن امتثال إسرائيل لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية.

ودعا المجلس، إلى دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى “أونروا”، مرحبا باستئناف بعض الدول مساهماتها في الوكالة، داعيا في الوقت نفسه الدول التي جمدت دعمها إلى استئناف هذا الدعم.

وطلب المجلس من مجلس السفراء العرب وبعثات جامعة الدول العربية بالخارج العمل لتحقيق مضامين هذا القرار من خلال وزارات الخارجية والأجهزة المعنية في دولة الاعتماد والمنظمات المعتمدين لديها.

وطلب المجلس من الأمين العام للجامعة العربية متابعة تنفيذ القرار وتقديم تقرير إلى المجلس في دورته المقبلة.

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