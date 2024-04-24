تصعيد ناري خطير بين إسرائيل وجنوب لبنان

المصدر: بيروت، تل أبيب - وكالات

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شهدت الجبهة الشمالية لإسرائيل مع لبنان تصعيداً نارياً خطيراً.

وقُتلت مدنيتان من عائلة واحدة، إحداهما طفلة، في غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً جنوبي لبنان، أمس. تأتي الواقعة بعدما أعلن «حزب الله» في بيان شنّ هجوم بطائرات مسيرة على مقرين عسكريين اسرائيلين في الشمال، رداً على مقتل أحد مقاتليه بضربة اسرائيلية في وقتٍ سابق.

وقال مصدر في الدفاع المدني في جنوب لبنان لفرانس برس إن «سيدة تبلغ 56 عاماً قتلت مع طفلة (12 عاماً) من عائلتها» فيما تم نقل عدد من الإصابات من العائلة ذاتها الى المستشفى. وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية إن المقاتلات الإسرائيلية نفذت غارة على منزل مؤلف من طابقين وأطلقت باتجاهه صاروخين ودمرته بالكامل.

كان الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل اثنين من «حزب الله» في ضربات جوية، وذكر أن ضربة منفصلة شنها الليلة قبل الماضية أسفرت عن مقتل عنصر في وحدة النخبة التابعة لـ «حزب الله»، الذي قال بدوره إنه نفذ هجوماً بمسيرات استهدف قواعد عسكرية إسرائيلية شمال مدينة عكا، وهي أبعد نقطة تصل لها هجمات الحزب منذ اندلاع حرب غزة.

واستهدفت الضربة التي وقعت صباح أمس، سيارة في منطقة صور على بعد نحو 35 كلم عن الحدود، ما أدى إلى احتراقها. وأعلن «حزب الله» في بيان أنّ عنصراً من عناصره، هو حسين عزقول، «من سكان بلدة عدلون»، قد قتل في الغارة.

وقال مصدران أمنيان مقربان من «حزب الله» إن عزقول مهندس في وحدات الدفاع الجوي التابعة للحزب. وقال الجيش الإسرائيلي إن مقتل عزقول قد يؤثر بشكل كبير على الوحدة الجوية لـ «حزب الله».

وأوضح أنه تحرك رداً على هجوم إسرائيلي سابق أسفر عن مقتل أحد مسلحيه. ونشر صورة التقطتها الأقمار الصناعية يظهر فيها موقع الضربة محاطاً بدائرة حمراء في منتصف الطريق بين عكا ونهاريا إلى الشمال.

هدف مشبوه

ودوت صفارات الإنذار في شمال إسرائيل. وقال الجيش إنه اعترض «هدفاً جوياً مشبوهاً». وذكر أنه ليس لديه علم بقيام «حزب الله» بقصف أي من منشآته، لكنه قال في وقت سابق أمس، إنه اعترض «هدفين جويين» قبالة الساحل الشمالي.

وأعلن الحزب تنفيذ هجوم جوي مركب بمسيرات إشغالية وأخرى انقضاضية استهدفت مقر قيادة لواء جولاني ومقر وحدة إيغوز 621 في ثكنة شراغا شمال مدينة عكا بشمال إسرائيل. و

وفق الوكالة الوطنية اللبنانية فإن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على هونين بين مركبا وحولا، كما تعرضت أطراف بلدة علما الشعب لقصف مدفعي. وكانت طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة في منطقة أبو الأسود شمال الليطاني في جنوب لبنان، ما أدى إلى سقوط قتيل.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل تبادلاً للقصف بشكل شبه يومي منذ بدء الحرب في قطاع غزة قبل أكثر من ستة أشهر. لكن الحزب كثّف وتيرة استهدافه لمواقع عسكرية منذ الأسبوع الماضي. وتعرّضت قرى في جنوب لبنان لقصف إسرائيلي مكثف خلال ساعات الليل، وفق الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

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