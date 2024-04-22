إصابة شخصين في عملية دهس في القدس وتوقيف المنفّذَين

المصدر: وكالات

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أعلنت الشرطة الإسرائيلية إصابة مدنيين اثنين بجروح "طفيفة" في عملية دهس الإثنين في القدس، وتوقيف شخصين يشتبه بتنفيذهما الهجوم.

ووقع الاعتداء الذي يتزامن مع التحضير لإجازة عيد الفصح اليهودي التي تبدأ اليوم، في شارع تخيلت مردخاي بالقدس.

وقالت الشرطة في بيان "ورد قبل وقت قصير بلاغ عن تعرّض مدنيين اثنين للدهس في شارع تيخلت مردخاي في القدس ما أدى إلى إصابتهما بجروح طفيفة".

وأضافت "فرّ إرهابيان من مكان الحادث سيرا على الأقدام وتم العثور على سلاح بدائي في طريق هروبهما"، قبل أن تؤكد في وقت لاحق "اعتقال الإرهابيين اللذين نفذا هجوم الدهس... صباح اليوم".

وبحسب خدمة إسعاف الإسرائيلية أدى الهجوم لإصابة شابين في الـ18 و22 من العمر.

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع إخبارية إسرائيلية مركبة بيضاء تدهس مجموعة من الأشخاص عند زاوية أحد الشوارع، قبل أن تصطدم بمركبة ثانية متوقفة ويخرج منها رجلان.

وشوهد أحد المهاجمين وهو يحاول إطلاق النار من سلاح كان بحوزته، قبل أن يبتعد الشخصان عن الموقع سيراً.

وشهد العام الماضي هجمات دهس عدة في مدن إسرائيلية ومستوطنات الضفة الغربية المحتلة.

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