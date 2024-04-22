اليمن.. ارتفاع الوفيات الناجمة عن السيول في حضرموت والمهرة

المصدر: وكالات

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ذكرت مصادر محلية وسكان باليمن إن خمسة أشخاص لقوا حتفهم في محافظتي حضرموت والمهرة في جنوب شرق اليمن جراء هطول أمطار غزيرة تسببت في سيول جارفة بفعل منخفض جوي يضرب جنوب الجزيرة العربية.

وبهذا يرتفع إجمالي عدد الضحايا المدنيين منذ بدء السيول في اليمن إلى 12 شخصا خلال أقل من أسبوع.

وقال سكان ومسؤول محلي في وادي حضرموت لرويترز إن السيول والأمطار تسببت في تضرر عدد كبير من المنازل والمباني الطينية وانسداد قنوات تصريف السيول.

وأضافوا أن ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم بعد أن جرفت سيول الأمطار سيارة كانت تقلهم في منطقة وادي العين بمديرية حورة في حضرموت. كما انتشل مواطنون اليوم جثة غريق بالقرب من مجرى السيول في مدينة القطن بوادي حضرموت.

وقال الأهالي إنهم لم يتعرفوا على هوية المتوفى.

وأبلغت مصادر محلية وحكومية في محافظة المهرة الحدودية مع سلطنة عمان رويترز بأن فتاة تبلغ 14 عاما توفيت غرقا في إحدى البرك الناجمة عن السيول جراء المنخفض الجوي الذي تعرضت له المحافظة الواقعة على بحر العرب مساء السبت.

وقالت مصادر محلية إن شابين توفيا وأصيب ثلاثة آخرون نتيجة صواعق رعدية ضربت محافظتي حجة وصعدة.

وذكرت المصادر أن شابا لقي حتفه في مديرية المفتاح بمحافظة حجة الجبلية بشمال غرب البلاد على الحدود مع السعودية، في حين توفي شخص وأصيب ثلاثة آخرون بصاعقة رعدية في منطقة السداد بمديرية غمر بمحافظة صعدة شمال اليمن.

كان شابان قد توفيا الخميس بصاعقة رعدية في مديرية شرعب شمال محافظة تعز.

كما أكد تقرير حكومي أن الأمطار الغزيرة والفيضانات الناجمة عنها تسبب بأضرار مادية فادحة وشردت أكثر من ثلاثة آلاف أسرة.

وكانت محافظة حضرموت في جنوب شرق اليمن شهدت تأثيرات سلبية بسبب المنخفض الجوي الذي يضرب المنطقة، وحذرت هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية من احتمالية حدوث انهيارات صخرية، داعية المواطنين إلى اتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الأماكن الجبلية المعرضة للخطر.

وأفادت مصادر محلية بأن الأمطار الغزيرة التي هطلت على المحافظة تسببت في فيضانات وسيول في بعض المناطق، مما أدى إلى أضرار جسيمة في البنية التحتية والممتلكات. كما أغرقت السيول عدة مناطق وجرفت عشرات السيارات.

من جهة أخرى، قامت هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بتحديد مناطق معرضة لخطر الانهيارات الصخرية، مثل المكلا القديمة، نتيجة وجود كتل صخرية غير مستقرة على مجاري السيول وطرق المنطقة.



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