21 ألف يمني فقدوا منازلهم بسبب الأمطار

المصدر: عدن - محمد أحمد

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فقد نحو 21 ألفاً من النازحين في اليمن مساكنهم المؤقتة نتيجة الأمطار الغزيرة التي سقطت خلال اليومين الماضين.

وذكرت الوحدة الحكومية لإدارة مخيمات النازحين أن نحو ثلاثة آلاف أسرة نازحة (تضم 21 ألف شخص) فقدت منازلها المؤقتة نتيجة الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة خلال اليومين الماضيين.

وفي تقرير أولي أكدت الوحدة أن الفيضانات الناتجة عن الأمطار الغزيرة خلفت خسائر مادية للمئات من الأسر النازحة التي تقيم في مساكن مؤقتة، بحافظات الجوف وحضرموت والضالع وشبوة. وأعلنت لجنة الطوارئ في محافظة حضرموت، أن الأمطار والسيول تسبب بأضرار بعدد من المنازل في قرية المعملة بوادي يون مديرية حجر.

وذكر وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية رئيس لجنة الطوارئ أمين بارزيق، أن السيول تحاصر القرية من جميع الاتجاهات.

وأفاد مدير عام مديرية حجر عمر بادبيان بأن الأمطار تجددت وأحدثت سيولاً كبيرة في قرية المعملة، ما تسبب بأضرار شملت قطع المياه عن كثير من المنازل.

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