السودان: طوارئ بالنيل الأزرق ومواجهات بـ «الأبيض»

المصدر: الخرطوم - وكالات

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أصدر الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق في السودان، مرسوماً بتمديد حالة الطوارئ بالإقليم لمدة 30 يوماً، ابتداء من أمس.

ووفق وكالة السودان للأنباء (سونا)، وجّه المرسوم قائد الفرقة الرابعة مشاة ومدير الشرطة، ومدير جهاز الأمن العام والمخابرات، بالتدخل بكافة الإمكانات المتاحة، ولهم كامل الصلاحيات الدستورية والقانونية لاتخاذ الاجراءات المناسبة حسب طبيعة الحال.

في الأثناء، أصيب ستة مدنيين على الأقل بسبب مقذوفات سقطت على عدد من المنازل، من بينها أحياء السلام والصحوة غرب المدينة، وحي الصفاء الواقع شرق المدينة، وفق صحيفة التغيير السودانية. واندلعت مواجهات عنيفة بمدينة الأبيض، بين الجيش وقوات الدعم السريع بولاية شمال كردفان، ما أدى إلى سقوط جرحى وسط المدنيين.

ونقلت الصحيفة عن مصادر، أن مواجهات عنيفة اندلعت فجر أمس، بين الجانبين، بالاتجاهات الجنوبية الغربية لمدينة الأبيض، واستمرت لأكثر من ثلاث ساعات، مشيرة إلى أن مواجهات أمس كانت الأعنف بين أطراف الاقتتال.

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