تحذيرات من جبهة جديدة للصراع بالسودان

المصدر: جنيف - وكالات

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حذّر مسؤولون كبار في منظمة الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي من مخاطر ظهور جبهة جديدة في السودان بشأن السيطرة على مدينة الفاشر في دارفور، التي بات سكانها على شفا مجاعة.

ونقل موقع «أخبار السودان» عن وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو، أن السودان يشهد «أزمة ضخمة من صنع الإنسان بالكامل، حيث يتجاهل الأطراف المتنازعون الدعوات لوقف الأعمال العدائية، بما فيها تلك الصادرة عن هذا المجلس، وبدلاً من ذلك سرعوا استعداداتهم لمزيد من المعارك»، وفقاً لوكالة سبوتنيك الروسية.

وتحدثت ديكارلو عن «مواصلة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع حملاتهما لتجنيد مدنيين»، معربة عن قلقها إزاء تقارير في شأن هجوم وشيك محتمل قد تشنه قوات الدعم السريع على الفاشر، وهو ما يثير خطر فتح جبهة جديدة في النزاع.

وصرحت إديم ووسورنو، مديرة العمليات في مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا)، بأن ثمة تقارير مستمرة في شأن معارك في الأجزاء الشرقية والشمالية من المدينة، ما تسبب في نزوح أكثر من 36 ألف شخص، مشيرة إلى أن منظمة أطباء بلا حدود عالجت أكثر من 100 ضحية في الفاشر خلال الأيام الأخيرة.

وأضافت إن العدد الإجمالي للضحايا المدنيين يرجح أن يكون أعلى من ذلك بكثير، مشيرة إلى أن أعمال العنف هذه تشكل خطراً شديداً وفورياً على 800 ألف مدني يعيشون في الفاشر، وهذا يهدد بإثارة مزيد من العنف في أجزاء أخرى من دارفور.

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