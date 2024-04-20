وزارة الصحة الفلسطينية: القوات الإسرائيلية قتلت 14 فلسطينياً في مداهمة بالضفة الغربية

المصدر: وكالات

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قالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم السبت إن القوات الإسرائيلية قتلت 14 فلسطينيا منذ بداية المداهمة في مدينة طولكرم ومخيم نور شمس للاجئين في الضفة الغربية يوم الخميس.

وأفاد الهلال الاحمر الفلسطيني السبت ان 14 شخصا قتلوا في عملية عسكرية اسرائيلية بدأت مساء الخميس في مخيم نور شمس قرب طولكرم في الضفة الغربية المحتلة.

وفي وقت سابق، قال الجيش الاسرائيلي انه قتل عشرة اشخاص واعتقل ثمانية آخرين في اطار عملية "لمكافحة الارهاب".

وافاد مراسلو وكالة فرانس برس ان الجيش انسحب مساء السبت، بعد 48 ساعة من توغله في المخيم المذكور الذي سبق ان استهدف بعمليات دامية.



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