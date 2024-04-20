عقوبات أمريكية أوروبية على كيانين و4 مستوطنين

المصدر: بروكسل، واشنطن - وكالات

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فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، أمس، عقوبات على 4 مستوطنين إسرائيليين، وجماعتين إسرائيليتين «متطرّفتين»، بسبب أعمال العنف ضدّ الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس.

وقال مجلس الاتحاد الأوروبي، المؤسسة التي تمثّل الدول الأعضاء الـ27، إنّ الأفراد والكيانات الخاضعين لهذه العقوبات «مسؤولون عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضدّ الفلسطينيين». وأوضح المجلس، في بيان، أنّ هذه الانتهاكات تشمل «أعمال تعذيب وغيرها من أشكال المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فضلاً عن انتهاك الحق في الملكية والحق في الحياة الخاصة والعائلية للفلسطينيين في الضفة الغربية».

وتشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر التأشيرات. كما أدرج الاتحاد الأوروبي منظمتين على القائمة السوداء، هما «لهافا» (Lehava) و«هيلتوب يوث» (Hilltop Youth).

كما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس ، فرض عقوبات على كيانين أسهما في جمع تمويل «لمتطرفَين ضالعَين» في أعمال عنف بالضفة الغربية. وذكرت الوزارة، في بيان، أن «المتطرفَين»، وهما ينون ليفي وديفيد تشاي تشاسداي، قد خضعا إلى عقوبات في الأول من فبراير الماضي، فيما يتعلق بأعمال عنف في الضفة الغربية.

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