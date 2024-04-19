ضربات إسرائيلية على موقع عسكري في جنوب سوريا

المصدر: وكالات

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استهدفت ضربات إسرائيلية موقعاً للجيش السوري في جنوب سوريا، فجر الجمعة، حسب وكالة الأنباء السورية، فيما شنّت إسرائيل هجوما على إيران وفق وسائل إعلام أمريكية.

وقالت تقارير إن "الضربات وقعت في المنطقة الواقعة ما بين السويداء ودرعا بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي دون أي رد من صواريخ الدفاع الجوي"، وإن "المنطقة واقعة بين إزرع وقرفا التي توجد فيها كتيبة رادار".

وأكدت أن "غارات من الطيران الحربي الاسرائيلي استهدفت كتيبة الرادار بدرعا لمنعها من إعطاء تعليمات للدفاع الجوي أو رصدها".

وكانت وسائل الإعلام الرسميّة الإيرانيّة أفادت، فجر الجمعة، بسماع انفجارات في وسط أصفهان، فيما نقلت وسائل إعلام أمريكيّة عن مسؤولين قولهم إنّ إسرائيل نفّذت ضربات انتقاميّة ضدّ خصمها اللدود.

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