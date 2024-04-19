الرئاسة الفلسطينية: استخدام واشنطن حق الفيتو ضد عضوية فلسطين غير نزيه وغير أخلاقي

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت الرئاسة الفلسطينية أن استخدام واشنطن حق الفيتو ضد عضوية فلسطين غير نزيه وغير أخلاقي وغير مبرر.

وفشل مجلس الأمن الدولي في منح العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة بسبب الفيتو الأمريكي.

واستخدمت الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي الخميس حقّ النقض (الفيتو) لمنع صدور قرار يفتح الباب أمام منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

ومشروع القرار الذي قدّمته الجزائر والذي "يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضواً في الأمم المتّحدة" أيّده 12 عضواً وعارضته الولايات المتّحدة، فيما امتنعت بريطانيا وسويسرا عن التصويت.

ويحظى الفلسطينيون في الوقت الحالي بصفة دولة غير عضو لها وضع مراقب، وهو اعتراف واقعي بوجود دولة فلسطينية كانت قد أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2012.

لكن طلب الحصول على عضوية كاملة في المنظمة الدولية بحاجة إلى موافقة مجلس الأمن ثم موافقة ما لا يقل عن ثلثي أعضاء الجمعية العامة.

وقال أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أمام مجلس الأمن "التصعيد الحديث يجعل دعم الجهود حسنة النوايا أكثر أهمية لتحقيق سلام دائم بين إسرائيل ودولة فلسطينية مستقلة بالكامل وتتمتع بمقومات البقاء وذات سيادة".

وأضاف "الفشل في إحراز تقدم صوب حل الدولتين سيزيد فحسب من التقلبات والمخاطر أمام مئات الملايين في أنحاء المنطقة، إذ سيواصلون العيش تحت تهديد مستمر بالعنف".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز