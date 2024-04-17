قنابل لم تنفجر زنتها 450 كلغ داخل مدارس في غزة

المصدر: وكالات

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أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الثلاثاء أنها عثرت على قنابل لم تنفجر تبلغ زنتها 450 كلغ داخل مدارس، وذلك بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة.

وقالت الاونروا في بيان إن وكالات للامم المتحدة قامت ب"مهمة تقييم" في خان يونس بعد انسحاب الجنود الإسرائيليين في السابع من ابريل.

واضافت أن الفرق الأممية واجهت "عوائق كبيرة حالت دون عملها في شكل آمن بسبب وجود ذخائر وعبوات لم تنفجر، وخصوصا قنابل بزنة 450 كلغ داخل مدارس وعلى طرق".

وذكرت الوكالة بأن "آلاف النازحين يحتاجون الى مجموعة واسعة من المساعدات الحيوية، وخصوصا على صعيد الصحة والمياه والنظافة الشخصية والغذاء".

وكانت الأمم المتحدة قد اعلنت في وقت سابق في ابريل أن "تنظيف قطاع غزة من الذخائر والعبوات غير المنفجرة سيتطلب ملايين الدولارات وأعواما عدة".

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