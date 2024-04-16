أحمد عبدالله الصباح رئيساً للحكومة الكويتية

المصدر: الكويت - وكالات

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كلّف أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمس، وزير النفط الأسبق الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح بتشكيل الحكومة الكويتية. وقالت وكالة الأنباء الكويتية على موقعها الإلكتروني: «صدر الاثنين أمر أميري بتعيين الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة».

والشيخ أحمد عبد الله (72 عاما) حائز شهادة بكالوريوس في التمويل والبنوك والاستثمارات من جامعة إلينوي الأمريكية. وسبق أن تولى عدة حقائب وزارية كانت آخرها وزارتا النفط والإعلام بين 2009 و2011، كما يشغل منذ 2021 منصب رئيس ديوان ولي العهد بدرجة وزير.

وستكون حكومة الشيخ أحمد عبد الله الثانية منذ تسلم الأمير الجديد مقاليد الحكم في ديسمبر الماضي. وفي السابع من أبريل الجاري، أصدر أمير الكويت أمراً بقبول استقالة رئيس الوزراء الشيخ محمد صباح السالم الصباح ووزراء حكومته مع استمرار كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

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