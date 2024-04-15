إعادة عمل 3 مخابز في مدينة غزة لأول مرة

المصدر: غزة - د.ب.أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

ساهم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أمس، في إعادة عمل ثلاثة مخابز على الأقل في مدينة غزة وذلك لأول مرة، منذ توقفها بسبب القصف الإسرائيلي الذي طال غالبية المخابز بالمدينة.

وقالت مصادر فلسطينية إن البرنامج أشرف على تجهيز المخابز من خلال توفير الغاز والدقيق وإعادة إصلاح الماكينات الإلكترونية لإنتاج الخبز.

وأوضحت المصادر بأن فتح «هذه المخابز الثلاثة تأتي كخطوة تجريبية بعد الحصول على الموافقة من إسرائيل والتي من شأنها تخفيف الأزمة الغذائية لدى السكان المحليين في المدينة».

وأوضح شهود عيان بأنه ما إن تم الإعلان رسمياً عن إعادة عمل المخابز حتى تكدس الآلاف منهم أمام تلك المخابز للحصول على بضعة كيلوغرامات من الخبز الجاهز للطعام.

ولأشهر طويلة، ظل الفلسطينيون يعانون من توقف عمل المخابز بسبب القصف الإسرائيلي المتكرر للمخابز في ظل حربها الواسعة، التي تشنها على القطاع منذ السابع من أكتوبر.

وطوال تلك الأشهر، عانى الفلسطينيون في المناطق الشمالية ومدينة غزة من الفقر والجوع للحد الذي حذرت منه منظمات دولية من خشية تفشي المجاعة بشكل كبير في تلك المناطق، والذي قد يتسبب بموت عدد كبير من السكان.

وبحسب إحصائيات فلسطينية رسمية، حوالي 140 مخبزاً كانت تعمل في قطاع غزة، مما يوفر الخبز لغالبية السكان، ولكن بسبب الحرب اعتمدت على إعداد الخبز على النار وأفران الطين وطرق بدائية أخرى.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز