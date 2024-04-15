إسرائيل تقصف موقعاً لحزب الله شرق لبنان

المصدر: بيروت - وكالات

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استهدف قصف جوي إسرائيلي أمس، موقعاً تابعاً لـ «حزب الله» في شرق لبنان قرب الحدود مع سوريا، وفق ما أكّد مصدر في الحزب والجيش الإسرائيلي.

واستهدفت الغارة الإسرائيلية منطقة بين النبي شيت وسرعين قرب بعلبك ومبنى مؤلفاً من طبقتين تابعاً للحزب، ولم يبلغ عن وقوع إصابات. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، أن غارة جوية إسرائيلية استهدفت أحد المباني في بلدة النبي شيت ودمرته. وأفادت الوكالة عن هجمات إسرائيلية على مواقع مختلفة في جنوب لبنان خلال الليل، إضافة لضربة واحدة على الأقل بعد ظهر أمس.

وأفاد الجيش الإسرائيلي في بيان أن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت مواقع تابعة للحزب في بلدتي الخيام وكفركلا بجنوب لبنان.

أتى ذلك بعد ساعات من إعلان الحزب تنفيذ قصف بعشرات الصواريخ وعلى مرحلتين، استهدف مواقع عسكرية إسرائيلية في هضبة الجولان السورية المحتلة، رداً على الغارات الإسرائيلية الليلية التي استهدفت عدداً من القرى والبلدات اللبنانية.

وتزامن القصف الصاروخي للحزب مع الهجوم الإيراني بالمسيّرات والصواريخ على إسرائيل.

وأعلن «حزب الله» في بيان مقتل أحد عناصره من بلدة الخيام بجنوب لبنان، من دون أن يحدد مكان وزمان مقتله.

وقال، في بيان، إنه قصف الجولان المحتل للمرة الثانية في غضون ساعات، بعشرات صواريخ الكاتيوشا «ردّاً على الغارات الإسرائيلية الليلية التي استهدفت عدداً من القرى والبلدات الآمنة» في جنوب لبنان مثل الخيام وكفركلا.

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