الجيش الإسرائيلي يؤكد احتجاز حماس رهائن في رفح

المصدر: أ ف ب

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أعلنت إسرائيل أن حماس تحتجز رهائن في رفح جنوب قطاع غزة، حيث توعَّد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بشن عملية برية برغم تحذيرات دولية من تداعيات خطوة مماثلة.

وقالت المتحدث باسم الجيش دانيال هغاري، اليوم، إن «حماس لا تزال تحتجز رهائننا في غزة، لدينا أيضاً رهائن في رفح، وسنبذل كل ما بوسعنا لإعادتهم».

وفي بيان منفصل، قال الجيش إنه بصدد استدعاء «بحدود كتيبتين من جنود الاحتياط لأنشطة عملياتية على جبهة غزة». ولم يحدّد البيان ما إذا كان سيتم نشر الكتيبتين داخل غزة.

ويأتي الإعلان بعد أيام على سحب الجيش جميع قواته من خان يونس، كبرى مدن جنوب غزة، والإبقاء على كتيبة واحدة فقط لتنفيذ عمليات في أنحاء القطاع.

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