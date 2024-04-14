مصر: التصعيد الإيراني الإسرائيلي نتاج ما سبق التحذير منه

المصدر: البيان

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أكدت وزارة الخارجية المصرية أن التصعيد الإيراني الإسرائيلي نتاج ما سبق التحذير منه مراراً، معربةً عن قلقها البالغ من التطورات الخيرة التي تشهدها المنطقة.

وطالبت الوزارة، اليوم، في بيان عبر حسابها الرسمي في «فيسبوك»، بممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنيب المنطقة وشعوبها المزيد من عوامل عدم الاستقرار والتوتر، وذلك بعد ما تم الإعلان عنه من إطلاق مسيَّرات هجومية إيرانية ضد إسرائيل.

ووصفت مصر التصعيد الخطير الذي تشهده الساحة الإيرانية الإسرائيلية حالياً بأنه «نتاج مباشر لما سبق أن حذرت منه مراراً»، محذرةً من مخاطر توسيع رقعة الصراع في المنطقة على إثر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والأعمال العسكرية الاستفزازية التي تمارس في المنطقة.

وأكدت مصر أنها على تواصل مستمر مع جميع الأطراف المعنية لمحاولة احتواء الموقف ووقف التصعيد، وتجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق إلى منعطف خطير من عدم الاستقرار والتهديد لمصالح شعوبها.

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