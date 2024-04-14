رئيس الوزراء العراقي إلى واشنطن لبحث ملفات المنطقة

المصدر: بغداد - أ.ف.ب

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غادر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بغداد أمس، متوجهاً إلى الولايات المتحدة، حيث يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن، في ظل أجواء إقليمية متفجرة على خلفية الحرب في غزة والتوتر مع إيران.

وأفاد البيت الأبيض، بأن بايدن سيستقبل رئيس الحكومة العراقي في 15 أبريل للبحث في تعزيز الشراكة الثنائية المتينة وتطوير مهمة الائتلاف الدولي المناهض للجماعات المتطرفة بقيادة واشنطن والمنتشر في العراق وسوريا.

وقال مكتب السوداني في بيان، إن رئيس الوزراء يغادر بغداد متوجهاً إلى واشنطن في زيارة رسمية بدعوة من الرئيس الأمريكي جو بايدن. وأشار إلى أن هذه الزيارة تأتي في ظرف دقيق وحساس سواء كان على مستوى العلاقات الثنائية، أو على مستوى ظروف المنطقة وما يحصل في الأراضي الفلسطينية من جرائم قتل واستهداف للمدنيين الأبرياء من النساء والأطفال.

وأكد السوداني، أن لقاءه مع بايدن سيتناول البحث في ظروف المنطقة وما تشهده من تصعيد، والدور المشترك في العمل على التهدئة ومنع الصراع من الاتساع بما يؤثر على مجمل الاستقرار في العالم.

وقال السوداني، إن اللقاء سيستعرض عمل اللجنة العسكرية العليا بين العراق والتحالف الدولي الهادفة للوصول إلى جدول زمني لإنهاء مهمة التحالف والانتقال إلى علاقات ثنائية مع الدول المشاركة في التحالف. ونقل موقع الخارجية الأمريكية، عن مسؤول كبير قوله، إن زيارة رئيس حكومة العراق، ستكون فرصة لمناقشة قضايا الطاقة والاستثمارات الأمريكية في العراق، وكذلك القطاع الخاص والإصلاحات المصرفية التي نعمل عليها.

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