حماس تعلن تسليم ردها على مقترح وقف إطلاق النار

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أعلنت حركة (حماس)، اليوم السبت، تسليمها إلى الوسطاء قطر ومصر ردّها على مقترح وقف إطلاق النار الذي تسلّمته يوم الإثنين الماضي.

وجددت حماس، في تصريح في بيان أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية ( صفا )، تأكيدها التمسك بمطالبها ومطالب شعبنا الوطنية المتمثلة في وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب جيش الاحتلال من كامل قطاع غزة ، وعودة النازحين إلى مناطقهم وأماكن سكناهم، وتكثيف دخول الإغاثة والمساعدات والبدء بالإعمار.

كما أكدت حماس استعدادها لإبرام صفقة تبادل جادة وحقيقية للأسرى بين الطرفين.

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